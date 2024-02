Titelverdediger Medvedev meldt zich vermoeid af in Rotterdam

De 51ste editie van het ABN Amro Open verliest een van zijn grote publiektrekkers. Daniil Medvedev heeft zich afgemeld voor het toernooi in Rotterdam dat zaterdag begint.

De Rus won het toernooi in Ahoy vorig jaar en was onlangs verliezend finalist op de Australian Open. In een verklaring laat Medvedev weten: "Helaas moet ik mij terugtrekken voor Rotterdam. Na een ongelooflijk zwaar en lang toernooi in Australië is mijn lichaam, met name mijn rechtervoet, nog niet voldoende hersteld om mijn titel te verdedigen."

"Ik speel graag in Rotterdam, heb een lange geschiedenis met het evenement en kijk ernaar uit om in 2025 terug te komen."

Recordaantal sets

De 27-jarige Medvedev blijkt niet volledig hersteld van zijn inspanningen Down Under. De Rus speelde een recordaantal van 31 sets in Melbourne. Hij stond er 24 uur en 17 minuten op de baan.

Met de terugtrekking van Medvedev is Jannik Sinner (ATP-4) nu de nieuwe favoriet voor het ABN AMRO Open. De Italiaan versloeg Medvedev nog in de finale van de Australian Open. Met Andrey Roeblev (ATP-5), Holger Rune (ATP-7) en Hubert Hurkacz (ATP-8) zijn er nog drie andere toptienspelers in Rotterdam actief.

De Nederlander Botic van de Zandschulp heeft door de afmelding van Medvedev geen wildcard meer nodig om deel te nemen. Die schuift nu door naar Dino Prizmic, een veelbelovend 18-jarig talent uit Kroatië.