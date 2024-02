Schilderij Van Gogh uit VS te koop op Tefaf Maastricht

Op de grote jaarlijkse kunst- en antiekbeurs Tefaf in Maastricht is dit jaar het schilderij Kop van een oude boerin met witte muts van Vincent van Gogh te koop. Het is een doek van 63 bij 48 centimeter en het is geschilderd met olieverf.

Van Gogh schilderde het portret omstreeks 1884, toen hij in Nuenen woonde. Uit die periode stamt ook zijn wereldberoemde schilderij De aardappeleters. Hij portretteerde in die tijd (Van Gogh woonde van december 1883 tot november 1885 in Nuenen) veel mensen van het boerenland.

Het schilderij wordt te koop aangeboden door de Amerikaanse galerie M.S. Rau uit New Orleans. De vraagprijs is niet bekendgemaakt.

De galerie roemt het talent van Van Gogh om zowel de gelijkenis als het karakter van zijn modellen te vangen. "Met dikke, doeltreffende penseelstreken weet hij de zelfverzekerde blik van de vrouw te treffen", staat in de begeleidende tekst.

Focus

The European Fine Art Foundation Tefaf is open voor publiek van 9 tot en met 14 maart. Meer dan 270 galeriehouders en antiquairs uit zo'n 22 landen hebben er een stand. Hun aanbod varieert van de oudheid tot hedendaagse kunst en bestaat onder meer uit schilderijen, beelden, sieraden en foto's.

Nieuw dit jaar is Tefaf Focus, een deel van de beurs dat is gericht op het dieper ingaan op het werk van afzonderlijke kunstenaars of concepten. De organisatie wil bezoekers daarmee laten nadenken over de mogelijkheden van verbinding van verschillende kunstvormen.