Corona treft ook PSV: Rosario en Gakpo ontbreken

Net als AZ is ook PSV in de aanloop naar de eerste Europa League-groepswedstrijd getroffen door corona. Pablo Rosario en Cody Gakpo zijn positief getest op het virus.

Dat geldt ook voor twee stafleden van wie de namen niet bekend zijn gemaakt en doelman Maxime Delanghe van Jong PSV. Zij zijn allen in quarantaine gegaan en ontbreken donderdag als PSV het in Eindhoven opneemt tegen Granada.

Afgelopen weekend ontbraken Eran Zahavi en Jordan Teze al bij PSV vanwege corona. Zij zitten inmiddels niet meer in quarantaine en hebben de training weer hervat. Het is niet bekend of zij donderdag al inzetbaar zijn.