Brandweer doet aangifte na ongeregeldheden bij brand in Poeldijk

De brandweer gaat aangifte doen na ongeregeldheden tijdens het blussen van een grote brand vrijdag in Poeldijk. Dat zegt brandweercommandant Martin Evers tegen Omroep West. Brandweerlieden zijn tijdens de brand door omstanders belaagd en bekogeld. De ME greep in. De brand brak uit in een loods van een botenbedrijf op een bedrijventerrein. Volgens de politie waren er veel mensen op de brand afgekomen. Terwijl het gebied werd afgezet, drongen zij zich op en hinderden de brandweer. Daarbij zou er ook gegooid zijn met voorwerpen. Bij de brand en de rellen raakte niemand gewond. Vooralsnog is ook nog niemand opgepakt. Beelden van de brand en de inzet van de ME:

