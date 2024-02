NPO-directeur Van Leen legt werkzaamheden neer, mogelijk grensoverschrijdend gedrag

De NPO laat een extern onderzoek uitvoeren naar aanleiding van signalen dat directeur video Remco van Leen mogelijk betrokken was bij grensoverschrijdend gedrag in zijn periode bij de TROS. Daar werkte hij tot 2014. Gedurende het onderzoek legt Van Leen zijn werkzaamheden neer bij de NPO.

Afgelopen weekend verschenen op sociale media en sites berichten over grensoverschrijdend gedrag door Van Leen, zegt een woordvoerder van de NPO. Deze waren volgens hem aanleiding om te besluiten tot een onderzoek. Van Leen zegt zich volgens de NPO niet te herkennen in de signalen, "maar neemt ieder signaal zeer serieus".

Hoewel de NPO niet zegt op welke sociale media en sites de berichten zijn verschenen, gaat het waarschijnlijk om het Instagramaccount van juicevlogger Yvonne Coldeweijer. Zij schreef zaterdag dat het NPO-bestuur wist van verschillende klachten over Remco van Leen van grensoverschrijdend gedrag. Tientallen vrouwen zouden hebben aangegeven te zijn betast, aangerand en seksueel te zijn geïntimideerd.

Bij De Telegraaf reageerde Van Leen aanvankelijk dat dit "klinkklare onzin" is. Later hij zei: "Ik zit echt wel in de put nu en mijn hoofd is in de war."

'Eén melding bekend'

De NPO en Van Leen waren eerder al op de hoogte van één melding van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Van Leen in zijn tijd bij de TROS, staat in een verklaring van de NPO. Dit signaal zou de NPO hebben bereikt toen Van Leen net was begonnen als waarnemend directeur video, in december 2022. Nadat er gesprekken met betrokkenen waren gevoerd en er afspraken waren gemaakt, werd besloten dat Van Leen zijn werkzaamheden kon blijven uitvoeren.

Naar aanleiding van de nieuwe signalen legt Van Leen zijn werk dus toch neer, "om de integriteit van het onderzoek en de NPO niet in gevaar te brengen". Zijn functie wordt tijdelijk vervuld door Jojanneke Doorn, samen met het managementteam.

Van Leen werkte tussen 2003 en 2014 bij de TROS. In de twee jaar daarna was hij directeur media bij AVROTROS en tussen 2016 en 2019 directeur content bij Talpa.