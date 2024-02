Dubbele beenbreuk maakt einde aan seizoen skiester Goggia, leidster in wereldbeker

Sofia Goggia heeft tijdens een training een dubbele beenbreuk opgelopen. Dat heeft de Italiaanse wintersportbond bevestigd na onderzoek in het ziekenhuis in Milaan.

Tijdens een slalomtraining in Ponte di Legno ging het mis bij het passeren van een poortje. De leidster in het wereldbekerklassement op de afdaling moet worden geopereerd en komt dit seizoen niet meer in actie.

De 31-jarige Italiaanse is specialiste op de snelle nummers: Super G en de afdaling, waarop zij in 2018 olympisch goud won in Pyeongchang en vier jaar later zilver pakte op de Winterspelen van Beijing.

Veel zware blessures

Goggia is de volgende in een lange lijst met skitoppers voor wie er een vroegtijdig eind komt aan het alpineseizoen. Onder anderen Alexis Pinturault, Aleksander Aamodt Kilde, Petra Vlhová en Corinne Suter gingen haar voor.

Mikaela Shiffrin, die aan kop gaat in het wereldbekertotaalklassement, stond afgelopen week als gevolg van een val in Cortina d'Ampezzo niet op de latten.