Nederland geeft zes extra F-16-straaljagers aan Oekraïne

Nederland stelt nog eens zes F-16's beschikbaar voor Oekraïne. Dat melden minister van Ollongren en staatssecretaris Van der Maat van Defensie. De zes jachtvliegtuigen komen boven op de eerder toegezegde achttien toestellen, die bestemd zijn voor een F-16-trainingscentrum in Roemenië.

De zes F-16's zouden eerst samen met zes andere straaljagers worden verkocht aan de Amerikaanse firma Draken International. Die onderhandelingen zijn nu volgens Defensie in goed overleg beëindigd, waardoor de toestellen beschikbaar komen voor Oekraïne.

In reactie op vragen over de termijn waarop de toestellen geleverd worden, laat een woordvoerder weten dat er hard aan wordt gewerkt om ze zo snel mogelijk over te dragen, maar dat een exacte datum nog niet bekend is. Zo moeten ze gekeurd worden en heeft een aantal nog een onderhoudsbeurt nodig voor veilig gebruik.

Ook moet er nog een exportvergunning worden toegekend door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast moet in Oekraïne alle infrastructuur aanwezig zijn en er genoeg opgeleid personeel beschikbaar zijn om de F-16's in te zetten. Dat wordt gecoördineerd door de F-16-coalitie, een verzameling NAVO-landen, waaronder Nederland, die Oekraïne hiermee helpt.