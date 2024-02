Podcast De Dag: rondje Binnenhof-watchers

Het is de week van de waarheid in politiek Den Haag: uiterlijk volgende week moet informateur Plasterk de Kamer laten weten of hij mogelijkheden ziet voor een kabinet van PVV, NSC, BBB en VVD. En terwijl de spanning oploopt wordt de afgesproken radiostilte tussen de partijen nu bijna dagelijks doorbroken.

Wat betekenen de sneren over en weer, de nadruk op inhoudelijke verschillen, en welk politiek spel wordt er door wie gespeeld? Zes politiek verslaggevers die al ruim twee maanden achter de schermen informatie proberen los te peuteren proberen met die snippers aan informatie de puzzel te leggen. Aan het woord komen: Floor Bremer (RTL), Joost Bekendam (Nieuws BV), Sam Hagens (SBS), Hans van Soest (AD), Thomas van Groningen (WNL) en Arjan Noorlander (Nieuwsuur).

Reageren? Mail [email protected]

Presentatie en montage: Elisabeth Steinz

Redactie: Anouk Kantelberg en Rosa Juffer