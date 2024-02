'Minister' Loehansk blijkt gedood bij explosie bakkerij, oorzaak nog onduidelijk

Bij de explosie van een bakkerij in Lysytsjansk, gisteren, is een hooggeplaatste functionaris van de zelfverklaarde volksrepubliek Loehansk om het leven gekomen. Het waarnemend hoofd van de door Rusland bezette Oekraïense regio, Leonid Pasetsjnik, meldt op Telegram dat minister van Noodsituaties Aleksej Potelesjtsjenko om het leven is gekomen.

Potelesjtsjenko leidde sinds september vorig jaar het departement dat de Russische bezetters hebben aangewezen als 'ministerie van Noodsituaties'. Voor die tijd was hij bij het Russische ministerie van Noodsituaties verantwoordelijk voor onder meer brandbestrijding in Loehansk. Ook vocht hij bijna tien jaar geleden in de Donbas aan de kant van de separatisten tegen Oekraïne.

Over de oorzaak van de explosie is nog veel onbekend. Rusland beschuldigde Oekraïne gisteren van een aanval op een willekeurige bakkerij en maakte melding van burgerdoden, maar daarover waren direct al veel twijfels. Oekraïne zelf heeft nog niets over de explosie gezegd. Pro-Oekraïense bronnen meldden dat er meer dan twintig Russische militairen zijn gedood, en dat de bakkerij geen willekeurig doelwit was maar dat er sprake was van een gerichte aanval op functionarissen van de zelfverklaarde volksrepubliek.

Lokale politici

Een dag later is er iets meer bekend over de slachtoffers. Zo bevestigt Rusland nu dus dat de 'minister' is omgekomen. Russische media bevestigen verder dat twee lokale politici om het leven zijn gekomen.

Op Russische Telegramkanalen gaat het verhaal dat bij de bakkerij een verjaardagsfeest aan de gang was waar veel vooraanstaande separatisten waren, maar dat is nog niet bevestigd. Wel sterkt de bekendmaking van de dood van de 'minister' en de lokale politici het vermoeden dat de bakkerij geen willekeurig burgerdoel was, zoals Rusland gisteren beweerde.

Loehansk is een van de vier gedeeltelijk bezette Oekraïense regio's die in september 2022 na schijnreferenda door Rusland illegaal zijn geannexeerd.