Onrust in Haagse wijk Duindorp 'beheersbaar', ME preventief ingezet

De situatie in de Haagse wijk Duindorp is volgens de politie de laatste dagen "rustig en beheersbaar". Er is op meerdere plekken in de buurt extra politie aanwezig. Ook rijden 's avonds ME-busjes door de straten, constateert Omroep West.

In Duindorp was het vorige week meerdere avonden onrustig. Jongeren staken vuurwerk af en stichtten brandjes. Ook werden politievoertuigen bekogeld. Maandag werden negen mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en baldadigheid.

Sinds de extra politie-inzet is het rustiger geworden in Duindorp, vindt de politie. Een verslaggever van Omroep West trok gisteravond de wijk in en sprak met buurtbewoners over de recente incidenten: "Het merendeel, ik denk 99 procent, is helemaal klaar met dit gedrag. Maar er is een stel raddraaiers."

"Oudere mensen durven niet meer naar buiten vanwege het vuurwerk en de brandjes die worden gesticht", zegt hij. "Feit is dat er angst is onder de bewoners. En waarom deze onrust er heerst, weet niemand."

De politie kan niet aangeven hoelang er extra mankracht aanwezig blijft in Duindorp.