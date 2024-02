Synchroonzwemtweeling De Brouwer vierde in technische oefening op WK

Synchroonzwemzussen Bregje en Noortje de Brouwer zijn op de WK in Doha in de technische oefening voor duetten net naast het podium geëindigd.

Met 251,863 punten werd de tweeling uit Goirle knap vierde, op ruim veertien punten van de superieure Chinese tweeling Wang Liuyi en Wang Qianyi. Het zilver ging naar het Britse duet Kate Shortman/Isabelle Thorpe. De Spaansen Alisa Ozhogina Ozhogin en Iris Tio Casas pakten het brons met ruim zes punten meer dan de Nederlandsen.

Niet eerder eindigden de zussen De Brouwer zo hoog op de technische oefening op een WK. Op de vorige WK, afgelopen zomer in Japan, eindigden de zussen op de zevende plaats. In 2017 werden ze zeventiende en in 2019 dertiende.

Vrije oefening

Later deze week komen De Brouwer en De Brouwer ook nog in actie op de vrije oefening. Pas dan wordt duidelijk of de 24-jarige zussen ook op de Olympische Spelen actief zullen zijn. Op de vorige Spelen behaalden zij als eerste Nederlandse duo sinds 2008 de finale, waarin zij als negende eindigden.