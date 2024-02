'Red Bull-teambaas Horner beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag'

Formule 1-renstal Red Bull Racing is een onderzoek begonnen naar teambaas Christian Horner na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Dat melden De Telegraaf en de Duitse website F1-Insider.

Het zou met name gaan om ongewenst gedrag in de richting van één medewerkster van Horner. De 50-jarige Brit spreekt de beschuldigingen tegen.

Red Bull heeft in een verklaring aan de Nederlandse krant en de Duitse website bevestigd dat er een onafhankelijk onderzoek naar Horner in gang is gezet.

"Het proces is al gaande en wordt uitgevoerd door een externe, gespecialiseerde advocaat", staat in de verklaring. "Het bedrijf neemt deze zaken uiterst serieus en het onderzoek wordt zo snel mogelijk afgerond."