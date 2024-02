Zwaar noodweer leidt tot overstromingen in Californië

De Amerikaanse staat Californië wordt geteisterd door hevige regenval en de hevige wind. Straten in onder meer Los Angeles zijn ondergelopen en automobilisten zijn gestrand. Snelwegen zijn overstroomd of zijn onbegaanbaar door modderstromen. Bomen zijn omgewaaid. Honderdduizenden huishoudens zitten zonder stroom doordat elektriciteitsleidingen zijn geknapt.

In Los Angeles is gisteren 10,4 centimeter regen gevallen. Daarmee is het record van 6,5 centimeter uit 1927 gebroken.

Er wordt gewaarschuwd voor nog meer hevige wind. Volgens de National Weather Service is er kans op een "bomcycloon". Dat is een lagedrukgebied dat zich zeer snel ontwikkelt. Daarbij kunnen windstoten voorkomen die te vergelijken zijn met een orkaan van de eerste categorie, 120 tot 155 km/u.

Atmosferische rivier

Het weerverschijnsel dat de zuidoostkust van de Verenigde Staten treft wordt een atmosferische rivier genoemd, een luchtstroom die verzadigd is met vocht en afkomstig is uit het gebied rond de evenaar. Zo'n rivier van waterdamp kan 400 tot 600 kilometer breed en enkele duizenden kilometers lang zijn en kan tot extreme neerslag en overstromingen leiden.

In dit gebied wordt een atmosferische rivier ook wel de Pineapple Express genoemd, omdat hij zich ontwikkelt in tropisch gebied waar ananassen groeien. Het is de tweede keer in enkele dagen tijd dat zo'n stroom over het gebied trekt. In de bergen zijn windstoten gemeten van 128 km/u. Er wordt rekening gehouden met meer overstromingen.

In het zuiden van Californië zijn mensen opgeroepen te vertrekken uit kloven die onlangs nog zijn getroffen door natuurbranden. De kans op modder- en afvalstromen is daar groot. Er zijn opvangplekken ingericht voor de bewoners van het gebied.

Noodtoestand

In de regio's Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara en Ventura is de noodtoestand uitgeroepen en is een crisiscentrum ingericht voor de gebieden waar het risico op overstromingen het grootst is.

Volgens meteorologen verplaatst het weersysteem zich zeer traag, waardoor er zeer zware windstoten kunnen voorkomen en er heel veel regen kan vallen, van 20 centimeter in het zuidelijk kustgebied en de valleien tot 35 centimeter in de bergen. De verwachting is dat het noodweer tot en met morgen aanhoudt.

Evacuatie

In de bergen ten noordoosten van San Francisco - in het wintersportgebied Palisades Tahoe - en in de Sierra Nevada wordt rekening gehouden met hevige sneeuwval. Automobilisten wordt afgeraden in de bergen te rijden.

In Yuba City, ten noorden van Sacramento, is een man van 82 om het leven gekomen. Hij kwam onder een boom, mogelijk toen hij probeerde te voorkomen dat de boom op zijn huis zou vallen.

In San Jose hebben de hulpdiensten mensen uit een gestrande auto gehaald en mensen gered uit een kampement voor daklozen dat aan een aanzwellende rivier ligt.

Vluchten van en naar San Francisco, San Jose, Sacramento en Santa Barbara hebben vertraging of zijn geannuleerd.