Vrouwelijke artiesten domineren Grammy's: 'Er is een enorme gunfactor onderling'

"Anders was er misschien nooit de ruimte geweest voor deze generatie om iets te winnen. Zij hebben misschien wel vier keer harder moeten werken dan mannen. En het mooie is dat deze vrouwen dat ook benoemen."

"Het is eindelijk normaal", zegt Hajeby. In de muziekindustrie hebben volgens Hajeby onder anderen artiesten als Beyoncé - gelauwerd met een recordaantal van 32 Grammy's - de weg geplaveid voor de huidige generatie.

Journalist Loeke de Waal legde vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal uit dat de Grammy's in 2018 nog onder vuur lagen vanwege de vele nominaties voor mannen. Toen de toenmalige CEO van het muziekgala, Neil Portnow, daarover werd bevraagd, zei hij dat het vooral aan de vrouwen zelf was om beter hun best te doen.

Uniek was dat niet; in de 66-jarige historie van de Grammy's kwam het zeven keer voor dat vrouwen er met de meest prestigieuze awards vandoor gingen. Maar vanzelf ging dat niet.

Vrouwelijke artiesten domineerden afgelopen nacht in Los Angeles de Grammy Awards. De prijzen in de vier belangrijkste categorieën - beste album, beste lied, beste nieuwe artiest en best geproduceerde nummer (record) - gingen allemaal naar vrouwen.

Zo sprak Taylor Swift bij het in ontvangst nemen van de Grammy voor album van het jaar (haar vierde Grammy voor beste album, een primeur voor een artiest) warme woorden over medegenomineerde Lana Del Rey.

"Zoveel vrouwelijke artiesten zouden niet zijn waar ze nu zijn, of de inspiratie hebben, zonder het werk dat zij heeft verricht", zei Swift. "Ze is een iconische artiest, een legende die nu op haar best is."

Miley Cyrus had een soortgelijk eerbetoon voor Mariah Carey, van wie ze de award kreeg voor 'best record'. Ze legde uit dat ze vreesde een deel van de Grammy-uitreiking te moeten missen, omdat ze onderweg naar de Crypto.com Arena vast stond in het verkeer. "En dat was prima, maar ik wilde niet Mariah Carey missen."

Extra lading

Dergelijke speeches geven volgens radio-dj Hajeby een Grammy-uitreiking zoals die van afgelopen nacht een extra lading. "Ze hypen elkaar, er is een enorme gunfactor onderling. En je hebt prijzen nodig om te realiseren dat vrouwen erkend worden", benadrukt ze.

"Maar dat betekent niet dat dit niet speciaal is. Er is namelijk nog steeds werk aan de winkel in andere branches voor meer gelijkwaardigheid, ook hier in Nederland."