Noodhulp per parachute welkom in Gaza, maar kan vrachtwagens niet vervangen

Nederland heeft voor het eerst noodhulp per parachute in de Gazastrook gedropt. Vanwege de humanitaire crisis zijn hulpgoederen ook via de lucht welkom in de afgesloten Palestijnse enclave. Maar luchtdroppingen kunnen vrachtwagens met noodhulp niet vervangen.

"Voor de grote toestroom is het geen goede methode", zegt demissionair minister van Defensie Ollongren. "Die moet over land gaan, want er is veel meer nodig." Hulporganisaties benadrukken dat slechts een fractie van de benodigde hulp Gaza bereikt. Bijna twee derde van alle ziekenhuizen is niet meer operationeel en honderdduizenden mensen lijden acute honger, melden VN-organisaties.

Veldhospitaal Jordanië

In samenwerking met Jordanië heeft Nederland gisteren medische goederen en noodrantsoenen in Gaza gedropt. Het zijn in totaal zes pallets met een geschat gewicht van enkele tonnen, zegt een woordvoerder van Defensie.

Frankrijk dropte vorige maand zeven ton aan hulpgoederen, samen met Jordanië. Het buurland van Israël voert sinds november luchtdroppingen uit in de Gazastrook. Ook de Nederlandse lading was bestemd voor een Jordaans veldhospitaal in Gaza-Stad.

Per gps zijn de parachutes op de juiste plek gekomen, zei Ollongren in het NOS Radio 1 Journaal. "Luchtdroppingen zijn geschikt om relevante goederen in een kleine hoeveelheid te leveren, zoals in dit geval medische hulpgoederen voor een ziekenhuis."