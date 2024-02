Alves hangt negen jaar cel boven het hoofd bij start proces wegens verkrachting

De 126-voudig international van Brazilië ontkende in eerste instantie de vrouw ooit te hebben ontmoet, maar later paste hij zijn verklaring diverse keren aan, mede naar aanleiding van videobeelden, geluidsopnames, getuigenverklaringen en dna-bewijs.

De vrouw heeft verklaard dat zij Alves op oudejaarsavond in de discotheek had ontmoet, waarna hij haar meenam naar het VIP-gedeelte van de club. Daar zou hij haar hebben meegenomen naar een toilet waar hij haar zou hebben geslagen en verkracht.

De Braziliaanse voetballer Dani Alves is vandaag voor het eerst voor de rechtbank in Barcelona verschenen in het proces tegen hem wegens verkrachting van een 23-jarige vrouw in een nachtclub op 31 december 2022.

Zo verklaarde Alves later dat hij haar wel had ontmoet, maar dat er geen seksueel contact was geweest. Weer later zei hij dat het seksueel contact met haar instemming was. Sinds zijn aanhouding is Alves al drie keer van advocaat gewisseld.

Vluchtgevaar

De Braziliaan zit al ruim een jaar vast omdat de rechter het risico te groot acht dat hij naar zijn vaderland vlucht. Brazilië levert zijn eigen burgers niet uit als ze in een ander land zijn veroordeeld.

Het proces in Barcelona duurt drie dagen. In totaal worden 28 getuigen opgeroepen. Het slachtoffer zal achter gesloten deuren worden gehoord.

Alves speelde tussen 2008 en 2016 voor FC Barcelona en won in die jaren drie keer de Champions League. Verder speelde hij voor onder meer Juventus en Paris Saint-Germain. Met Brazilië deed hij mee aan drie WK's, maar wereldkampioen werd hij nooit.