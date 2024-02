Vanavond op tv: Geen zicht op veroordeelde jihadisten • Hoe demissionair is het kabinet? • Debat salderingsregeling

"Het mooie van demissionair zijn is: hoe langer je het bent, hoe minder je het wordt", aldus demissionair minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge. Hoe verhoudt het demissionaire kabinet zich tot de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer? Politiek verslaggever Anke Truien vraagt het aan de bewindslieden. En met politiek duider Arjan Noorlander kijken we naar de stand van zaken in de formatie.

Should it stay or should it go? Eerste Kamer debatteert over salderingsregeling

Het is in de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een politiek hoofdpijndossier: de salderingsregeling. Morgen beslist de Eerste Kamer over de toekomst van de regeling, waarmee eigenaren van zonnepanelen stroom kunnen terugleveren aan het net en dit later verrekenen. Oneerlijk voor mensen die geen zonnepanelen hebben, zeggen tegenstanders van de regeling. Maar voorstanders zeggen dat de terugverdientijd van zonnepanelen drastisch zal stijgen als de regeling wordt afgeschaft. Hoe is deze regeling tot stand gekomen en wat zijn de argumenten?