Gratis huizen splitsen tegen woningnood slaat in Bergen nog niet aan

In de gemeente Bergen wordt weinig gebruikgemaakt van de mogelijkheid om woningen te splitsen. De gemeente stimuleerde dat door de vergunning ervoor gratis te maken, in de hoop dat meer huiseigenaren hun huis opdelen in meerdere kleinere woningen. Desondanks gebeurt het maar weinig, blijkt uit cijfers die de regionale omroep NH heeft opgevraagd.

Om een woning te splitsen in meerdere kleinere woningen is een vergunning nodig. De gemeente maakt namelijk kosten bij zo'n vergunningsprocedure; normaal betaal je grofweg tussen de 2000 en 10.000 euro. Sinds 2021 neemt de gemeente die kosten op zich, met als doel: meer woningen.

Lichte stijging

Uit de opgevraagde cijfers blijkt dat het nauwelijks gebeurt. In 2020, voordat de vergunning gratis werd gemaakt, waren er twee woningsplitsingen. In de jaren 2021 tot en met 2023 waren dat er iets meer: tussen de vijf en zeven per jaar.

Een lichte stijging, maar niet zoveel als in eerste instantie werd verwacht. Toenmalig wethouder Valkering hoopte in 2021 dat er door de prikkel jaarlijks 25 tot 50 woningen gesplitst zouden worden.

Extra kosten

Volgens deskundigen is een gratis vergunning niet genoeg om huiseigenaren over de streep te trekken. Want hoewel de vergunning gratis is, blijven er andere kosten voor de eigenaar.

Zo worden er ook notaris- en verbouwingskosten gemaakt, zegt onderzoeker Kay Hollanders van organisatie Platform 31, een onafhankelijke kenniscentrum voor stedelijke ontwikkeling. "De notariskosten vallen tussen de 2000 en 3000 euro. De verbouwingskosten die daarbovenop komen liggen hoger, tussen de 70.000 en 230.000 euro."

Volgens Hollanders is de paar duizend euro die de gemeente op zich neemt een grote kostenverlaging, maar is er meer nodig om huiseigenaren zover te krijgen. "De regeling is alleen een succes als je daarbovenop ook op andere manieren het splitsen van een woning stimuleert."

Hindernissen

Het splitsen van een woning kan ook niet zomaar gedaan worden, er moet aan bepaalde regels voldaan zijn, zegt Angeline Croonen, makelaar bij Croon Makelaars in Bergen. Zij heeft één splitsing meegemaakt. "Het gratis maken van de vergunning maakt het absoluut niet makkelijker om de aanvraag goedgekeurd te krijgen", zegt ze.

Zo loopt het volgens de makelaar in veel gevallen stuk op de parkeerplaatsen. Voor ieder appartement moeten er voldoende plekken zijn en die norm wordt streng gehandhaafd.

Ook Kay Hollanders zegt dat er op dat vlak nog veel te behalen valt. "De gemeente moet meer doen om dit soort hindernissen weg te nemen, zodat er meer woningen gesplitst kunnen gaan worden."