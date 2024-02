Matthijs van Nieuwkerk voorlopig niet aan de slag bij RTL: 'Timing verkeerd'

Tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat voorlopig niet aan de slag bij RTL. De samenwerking wordt uitgesteld, staat in de verklaring van de omroep. De presentator en RTL zijn afgelopen weekend gezamenlijk "tot die conclusie" gekomen.

Directeur Content van RTL, Peter van der Vorst laat weten: "We dachten dat Matthijs dit voorjaar een nieuwe start kon maken. De timing hebben we verkeerd ingeschat. Dit is niet het moment voor Matthijs om terug te keren op tv."

Van Nieuwkerk verdween eind 2022 van de buis, toen hij zijn werk voor BNNVARA neerlegde na het verschijnen van een uitgebreid artikel in de Volkskrant over de angstcultuur bij zijn succesprogramma De Wereld Draait Door.

BNNVARA

Vorige week kwam Van Nieuwkerk opnieuw in het nieuws toen Suzanne Kunzeler, directeur van BNNVARA, zei dat Van Nieuwkerk zich op de werkvloer schuldig had gemaakt aan fysiek geweld.

Ook zei Kunzeler tegen de Volkskrant dat Van Nieuwkerk ongepaste relaties met medewerkers zou hebben gehad. Zo zou een vrouw 20.000 euro hebben gekregen bij haar vertrek, omdat er een onwerkbare situatie was ontstaan nadat haar affaire met Van Nieuwkerk was gestrand.

Van Nieuwkerk zelf sprak de beschuldigingen aan zijn adres tegen. Hij noemde het "stuitend" dat zijn oud-werkgever "zonder enige onderbouwing dit soort wilde beschuldigingen" deed.

Onderzoeksrapport

De uitlatingen van Kunzeler volgden op de publicatie van het onderzoeksrapport onder leiding van oud-minister Martin van Rijn over de werkcultuur binnen de publieke omroep. Conclusie was dat grensoverschrijdend gedrag breed speelt bij de landelijke publieke omroepen.

Begin december maakte RTL bekend dat Van Nieuwkerk programma's ging maken voor RTL en Videoland. Zo zou hij onder meer een wekelijks programma op zondag krijgen. De zender kreeg daarna kritiek op het feit dat er niet was gewacht tot publicatie van het rapport van Van rijn.

RTL-directeur Van der Vorst zei toen de kritiek te begrijpen, maar dat hij niet anders kon doordat de publicatie van het rapport steeds werd uitgesteld.

Brief

Bij de aankondiging van het uitstellen van de samenwerking tussen hemzelf en RTL schreef Van Nieuwkerk vandaag een brief aan zijn redacties. Daarin zegt hij dat de conclusies en aanbevelingen in het rapport-Van Rijn glashelder zijn, "en die onderschrijf ik vanzelfsprekend volledig".

Ook erkent hij dat hij in zijn DWDD-tijd "verbaal intimiderend" was. "Ik heb daarbij grenzen overschreden, daar ben ik me nu van bewust en dat spijt me zeer en dat zal ik ook nooit meer laten gebeuren."

Verder haalt hij in zijn brief hard uit naar BNNVARA. De presentator noemt de impact van de uitspraken van Kunzeler "vernietigend". Van Nieuwkerk: "Ik kan me amper verweren tegen het beeld dat nu onterecht en ongegrond van mij is ontstaan, terwijl ik weet en voel: zó was ik niet en zo bén ik niet. En dat is pijnlijk en voelt machteloos."

Hij zegt RTL niet te willen dwarsbomen "door de grote nieuwe smet die er nu publiekelijk op mij rust". Van Nieuwkerk: "Kortom, het gaat nu niet".