Blindentribune bij NEC bestaat 10 jaar: 'We missen geen bal'

Om het tienjarig jubileum te vieren, speelden de spelers zaterdag tegen Heracles eenmalig in shirts met hun naam in braille. De wedstrijdshirt worden geveild en de opbrengst gaat naar Koninklijke Visio, een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, dat het geld wil gebruiken voor doeltjes en zogeheten rinkelballen en contrastballen.

"Nu zie ik een uitvak met witzwarte vlaggen, dat neem je meteen mee. En als het spannend is, zit je wat vaker op je klok te kijken. Dus de tijdsaanduiding melden we ook veel", legt hij uit.

NEC-fan Rens van Dijk vindt de speciale tribune geweldig. "Het helpt enorm dat iemand vertelt wat er gebeurt. Het zou anders niet mogelijk zijn om het voetbal te volgen. Ik ben echt supporter, ik ben opgegroeid met deze club en dan wil je er ook bij zijn."

Bart Frenken is er als fan met een visuele beperking ook al vanaf het begin bij. "Het is nog iedere keer genieten dat NEC dit aanbiedt. Die tien jaar zijn voorbij gevlogen, het voelt nog als de dag van gisteren dat we de eerste wedstrijd hadden hier."

Pionieren

Het eerste jaar van de blindentribune, in 2014, ging het allemaal nog niet vanzelf. Verslaggever De Beun: "We hebben een speciale cursus gehad en we begonnen met vier man per wedstrijd, twee per helft. In het begin hadden we maar één microfoon die we aan elkaar over gaven. Het was pionieren."