Rutte bezoekt Rotterdam week na explosie: 'Respect voor hulpverleners'

Demissionair premier Rutte heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan de Schammenkamp in Rotterdam, een week nadat er een explosie en brand was in een wooncomplex. Het vermoeden bestaat dat er een drugslab was gevestigd. Rutte zei daarover dat dat "in algemene zin niet de bedoeling kan zijn."

Hij wilde verder niet inhoudelijk ingaan op vragen over het onderzoek: "Ik ben hier om te praten met mensen in de buurt."

Rond 10.30 uur kwam Rutte aan bij de Schammenkamp. Hij noemde het zelf een "bizar toeval", omdat hij vandaag toevallig bij een school om de hoek moest zijn. Die afspraak stond al ver voor de explosie ingepland. De demissionair premier ging eerst in gesprek met drie agenten, die vertelden hoe groot de impact op de buurt is. Ook ging hij in op de spanningen tussen politie en nabestaanden, toen er drie dodelijke slachtoffers onder het puin lagen.

"De emotie is te begrijpen, zeker voor moslims die willen dat de begrafenis binnen een dag plaatsvindt. Tegelijkertijd is het een gevaarlijke plek. Dat is wat onze politie bijzonder maakt: bij bijzondere omstandigheden bijzondere besluiten nemen." Rutte spreekt van groot respect voor de hulpverleners.

Rutte ging ook in gesprek met ondernemers in de buurt. De eigenaar van een supermarkt om de hoek vertelde hem door het oog van de naald te zijn gekropen. De garage waar de explosie was, zit in hetzelfde gebouw.

Gefaseerd oprollen

Ook de gemeente kan nog niet inhoudelijk reageren op inhoudelijke vragen over het mogelijk gevonden drugslab. Zeven politieke partijen hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam. VVD-gemeenteraadslid Pascal Lansink-Bastemeijer vraagt zich in het NOS Radio 1 Journaal vooral af hoe vaak drugslabs voorkomen in de stad, omdat er geen cijfers zijn van labs met synthetische drugs.

"Ik weet wel dat we eens in de zoveel tijd een hennepkwekerij oprollen. Maar van drugslabs, waar ze synthetische drugs maken, daar heb ik eigenlijk weinig kennis van. Ik denk echt dat we dat moeten onderzoeken, om te voorkomen dat we een Schammenkamp 2 in Rotterdam krijgen."

Een van de mogelijke oplossingen is volgens Lansink-Bastemeijer nog gerichter zoeken naar onregelmatigheden. "Ik denk dat dat in samenwerking met de gemeente, politie en woningbouw veel slimmer kan. We hoeven niet alle garageboxen in Rotterdam te openen, maar heel gericht op daar waar je verwacht dat er mogelijk iets niet in de haak is."

Acetonlucht

Een week voor de explosie is er bij de politie melding gemaakt van een acetonlucht. De brandweer ging daarop metingen doen, maar daar kwam niks uit. Er zouden jerrycans met zoutzuur tussen het puin vandaan zijn gehaald.

Emeritus hoogleraar Milieuchemie Pim de Voogt zegt dat zoutzuur en aceton worden gebruikt voor de productie van amfetamine en xtc. Aceton wordt ook gebruikt bij het wassen van cocaïne, maar het is niet zo waarschijnlijk dat er dan explosies ontstaan.