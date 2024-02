Dodental natuurbranden Chili stijgt tot boven de 100

De natuurbranden in Chili hebben in drie dagen tijd al aan zeker 112 mensen het leven gekost. President Boric heeft vandaag en morgen uitgeroepen tot dagen van nationale rouw en waarschuwt dat er nog meer slecht nieuws op komst is: er zijn nog veel vermisten en meerdere gewonden in het ziekenhuis zijn er slecht aan toe.

Boric riep zaterdag de noodtoestand uit vanwege de branden die een dag eerder oplaaiden, vooral in de kustregio rond Valparaíso. Er woeden momenteel 165 branden, waarvan er 102 onder controle zijn en 40 nog actief worden bestreden. Daarvoor wordt naast honderden brandweerlieden en negentien blushelikopters ook het leger ingezet.

Het bestrijden van het vuur verloopt moeizaam in het beboste, bergachtige gebied. Bovendien laait het vuur makkelijk op door de droogte, de lage luchtvochtigheid en de harde wind.

"De wind was vreselijk, de hitte verzengend", zegt een inwoner van Valparaíso tegen persbureau Reuters bij terugkeer naar zijn uitgebrande huis. "Het was niet-aflatend, mensen vluchtten overal heen."

Nationale ramp

In Chili worden de branden gezien als de grootste ramp sinds de aardbeving van 2010, waarbij 500 mensen om het leven kwamen. Er zijn al zeker 14.000 huizen in vlammen opgegaan.

"Dit is een drama van een enorme omvang", zei president Boric na een bezoek aan het getroffen gebied. "Heel Chili lijdt en rouwt om onze doden."

Van de 112 dodelijke slachtoffers zijn er inmiddels 32 geïdentificeerd. Enkele honderden mensen worden nog vermist. De vrees is dat er nog veel slachtoffers zullen worden gevonden nu uitgebrande huizen kunnen worden doorzocht.

Mogelijk aangestoken

In het getroffen gebied worden mensen opgeroepen te evacueren. Elders wordt inwoners gevraagd vooral thuis te blijven, om hulpdiensten niet te hinderen. Daarom is er ook een avondklok ingesteld na 21.00 uur.

Volgens Boric ligt de prioriteit nu bij het redden van levens, het bestrijden van het vuur en de opvang van de vluchtelingen. Hij heeft opdracht gegeven het presidentiële buitenverblijf bij Valparaíso tijdelijk in te richten als recreatieruimte voor ontheemde kinderen.

Het natuurbrandseizoen is dat jaar veel heftiger vanwege de droogte door het El Niño-effect, waardoor regen uitblijft en temperaturen recordhoogtes bereikten. Het vermoeden bestaat dat enkele branden zijn aangestoken, omdat het vuur op verschillende plekken tegelijkertijd fel oplaaide. De autoriteiten doen daar onderzoek naar.