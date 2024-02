'SEH's Friese ziekenhuizen regelmatig korte tijd gesloten'

Bij drie van de vier ziekenhuizen in Friesland kunnen patiënten een paar keer per week niet terecht op de spoedeisende hulp. Dat meldt Omrop Fryslân op basis van een rondgang.

Het gaat om de ziekenhuizen in Sneek, Drachten en Heerenveen. Daar gaat de spoedeisende hulp (SEH) gemiddeld een paar keer per week korte tijd dicht, schrijft de regionale omroep. De afdeling is dan steeds maximaal twee uur gesloten. Voor mensen die acuut hulp nodig hebben, is wel altijd plaats. Het gaat dan om mensen met bijvoorbeeld een zware verwonding of een hartaanval.

Hoewel er een tekort is aan SEH-artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen, zijn de sluitingen volgens Omrop Fryslân niet direct vanwege personeelskrapte maar gaat het om piekmomenten in de drukte.

Doorstroom

Het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten stelt een zogenoemde 'time-out' in als de SEH helemaal vol ligt of als er patiënten zijn die zoveel aandacht nodig hebben dat er geen tijd meer is voor de andere patiënten. "Dat klinkt misschien raar, maar is noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg te waarborgen", zegt SEH-arts Lot van Rassel tegen Omrop Fryslân.

Volgens Van Rassel ligt het probleem op het moment van zo'n time-out bij de doorstroom. "Niet alle patiënten kunnen dan de goede zorg krijgen die ze verdienen. In overleg met de huisarts bepalen we dan wat de beste oplossing is."

Volgens Van Rassel liggen er momenteel veel mensen met griep of covid in het ziekenhuis. Ook dat belemmert de doorstroom. "Griep velt het meest de oudere mensen en die hebben vaak meer dan één probleem. Omdat het ziekenhuis mede daardoor ook al heel vol ligt, kunnen we ze na een behandeling op de eerste hulp daar ook niet kwijt."

Omvang en organisatie

Bij het MCL ziekenhuis in Leeuwarden gaat de SEH gemiddeld minder vaak dicht. Volgens Omrop Fryslân gebeurde dat vorig jaar tien keer. Dat het ziekenhuis minder vaak een 'time-out' heeft, heeft te maken met de omvang van het ziekenhuis en de organisatie, zegt Remko Seinstra, het hoofd van de spoedeisende hulp van het MCL.

"Wij zijn druk bezig geweest met de vraag hoe we kunnen zorgen voor een goede doorstroming. Lukt dat niet, dan vragen we de medische staf om ons te helpen te kijken hoe we de patiënten zo snel mogelijk in de kliniek kunnen krijgen."

Omdat het ziekenhuis in Leeuwarden een regionale functie heeft, is er volgens Seinstra altijd ruimte voor ernstige spoedgevallen, zoals een hartaanval. "Maar iemand met een stabiele beenbreuk kan dan in overleg met de huisarts beter ergens anders naartoe, want die zal daar sneller geholpen worden", zegt hij.

Bijspringen

Daarnaast springt het MCL volgens Seinstra vaak bij om de andere ziekenhuizen te helpen. Zo worden er in het MCL meer mensen opgeleid dan dat ze direct nodig hebben. Die worden dan elders in de regio ondergebracht.

Zo krijgen de ziekenhuizen in Sneek en Drachten hulp van de verpleegkundigen van de Leeuwarder spoedeisende hulp. "Zo kunnen we elkaar helpen. Maar wat nog belangrijker is, is dat we van elkaar leren", aldus Seinstra.