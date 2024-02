Hekkensluiter Telstar ontslaat trainer Snoei vanwege teleurstellende resultaten

Telstar heeft trainer Mike Snoei aan de kant gezet. De 60-jarige coach is ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten van de club uit Velsen-Zuid in de eerste divisie: Telstar staat twintigste en laatste.

"Met het programma na de winterstop en de terugkeer van geblesseerde spelers was de hoop dat de resultaten zouden verbeteren", aldus algemeen directeur Leon Annokkée. "Voor beide partijen is het een teleurstellende constatering dat dit niet is gebeurd."

Vorig seizoen eindigde Telstar nog knap als negende in de Keuken Kampioen Divisie, maar dit seizoen gaat het stukken minder. De hekkensluiter verloor 16 van de 24 competitieduels en ging vrijdag nog met 6-1 onderuit bij MVV. In het KNVB-bekertoernooi werd Telstar in de eerste ronde uitgeschakeld door de amateurs van GVVV.

Twee periodes Snoei

Snoei was twee periodes werkzaam als hoofdtrainer bij Telstar. In zijn eerste seizoen bereikte hij in 2018 de halve finales van de play-offs. Na zijn terugkeer in de zomer van 2022, als opvolger van Andries Jonker, miste hij aan het einde van dat seizoen net de play-offs.

Het is voor het eerst sinds 2010 dat Telstar een trainer ontslaat; toen onderging Edward Metgod dat lot.