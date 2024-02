Vechtend tegen loopneus, is Koks doel op weg naar WK afstanden simpel: fit blijven

Vechtend tegen een loopneus en kriebelhoest, is het doel van de snotterende Nederlandse schaatsploeg komende twee weken duidelijk: niet ziek worden. Want na de laatste wereldbeker van dit seizoen zijn de ogen van de schaatsers nu gericht op het belangrijkste toernooi van deze winter: de WK afstanden in Calgary. "Het belangrijkste van de komende weken is fit blijven", zegt Femke Kok in de NOS Schaatspodcast. Haar team Reggeborgh werd hard geraakt door een virusje dat rondging in het hotel van de schaatsers. Jenning de Boo en Tim Prins meldden zich af voor afstanden en ook Janno Botman zei dat hij zondag niet honderd procent was. Kok heeft er vertrouwen in dat ze de komende twee weken goed herstellen en zo topfit aan de start van de WK staan. "Gelukkig ben ik gezond gebleven en ga er alles aan doen om dat ook te blijven. Doe wel een mondkapje op in het vliegtuig naar Calgary."

Femke Kok in de NOS Schaatspodcast - Foto: NOS

Met twee keer goud (op tweede 500 meter en de teamsprint) en één keer zilver (eerste 500 meter) was Kok de succesvolste Nederlandse schaatsster van het weekend. Voor de Nederlandse mannen had het weekend een historisch randje. Het was zestien jaar geleden dat er geen enkele medaille werd behaald bij de mannen. Een slechte voorbode voor de WK afstanden, zou je zeggen. "Op de 500, 1.000 en 1.500 meter heb je natuurlijk Jordan Stolz, misschien kan Kjeld Nuis in topvorm nog iets inbrengen tegen hem. En op de lange afstanden is de Italiaan Davide Ghiotto het hele seizoen al sterk en laat ook Ted-Jan Bloemen zien dat hij meedoet voor de titel", legt Mark Tuitert uit in de podcast.

Beluister de NOS Schaatspodcast In de NOS Schaatspodcast blikken presentator Steven Dalebout en schaatsvolger Robbert de Rijk samen met een van de NOS-analisten terug op de wedstrijden die net geweest zijn. De hoofdgast is elke keer een schaatser die daarin een rol van betekenis heeft gespeeld. De NOS Schaatspodcast is te beluisteren via de gratis NPO Luister-app en via de website en app van NPO Radio 1. Maar ook via Spotify en de podcast-app van Apple.