Torenspringster Praasterink plaatst zich op WK voor finale én voor Spelen in Parijs

Else Praasterink heeft zich bij de WK schoonspringen in Doha geplaatst voor de finale van de 10-metertoren. Door die prestatie is ze ook meteen zeker van een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs.

De 20-jarige Praasterink eindigde in de halve finale als negende, met 285,80 punten. De Chinese Chen Yuxi sprong het beste van de toren en kwam uit op in totaal 421,85 punten.

De beste twaalf springers beginnen om 16.30 uur aan de finale.

Van Duijn en Jansen

Bij de vorige WK, afgelopen juli in Japan, had Praasterink ook al een olympisch startbewijs kunnen verdienen, maar toen liep het mis. De Eindhovense wist zich op de toren net niet te verzekeren van een plek in de halve finale. Bij de WK van 2022 werd ze elfde.

Woensdag komen bij de WK in Qatar Celine van Duijn (voormalig Europees kampioen op de toren) en Inge Jansen nog in actie bij het synchroonspringen van de 3-meterplank. Ook zij hopen zich dan te kunnen plaatsen voor de Spelen in Parijs van komende zomer.