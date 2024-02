Reders willen toestemming voor gewapende beveiligingsteams in de Rode Zee

Nederlandse reders willen beter beschermd worden tegen Houthi-aanvallen in de Rode Zee. In een brief aan het ministerie van Defensie vragen ze onder meer om de mogelijkheid om beveiliging aan boord te hebben.

Dat bevestigt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR) na berichtgeving in het FD.

Concurrentie

Door aanvallen van Houthi-rebellen varen Nederlandse schepen niet meer door de Rode Zee, een belangrijke vaarroute voor de internationale handel. Ze varen om via Kaap de Goede Hoop, wat langer duurt en meer geld kost.

Er worden door onder meer de Verenigde Staten vergeldingsacties uitgevoerd op de Houthi-rebellen, vanmorgen nog. Nederland ondersteunt bij die aanvallen.

De reders willen zo snel mogelijk weer door de Rode Zee kunnen varen. Daarom vragen ze onder meer om toestemming om straks gewapende beveiligingsteams aan boord van schepen te hebben.

"Wij willen heel graag concurrerend kunnen varen, maar niet ten koste van alles", zegt Annet Koster van de KVNR in het NOS Radio 1 Journaal. "De veiligheid van onze schepen maar met name van onze bemanningen staat altijd bij ons voorop."

Piraten

Nu willen de reders nog niet door de Rode Zee varen, zegt Koster, maar wel zo snel mogelijk. "Op het moment dat de paraplu over het Rode Zee-gebied waarmee raketten uit de lucht worden gehaald nog verder wordt verstevigd, willen we daar gelijk aan onze concurrenten kunnen varen met beveiliging aan boord." Beveiligingsteams op schepen zouden moeten beschermen tegen rebellen die de schepen proberen te enteren, net als bij piraten.

Minister Ollongren van Defensie zegt in een reactie dat Nederland voor het beschermen van de internationale zeevaart actief is in de Rode Zee, maar dat het nu hoe dan ook niet verstandig is daar te varen.

"We hebben het over kruisraketten, over drones met wapens. Daar moet je op een andere manier mee omgaan dan kleinere boten met gewapende piraten", zegt Ollongren in het NOS Radio 1 Journaal. "Op dit moment gaat er een hele grote dreiging uit van de situatie daar, het is niet verstandig om daar nu te varen."

Nederland doet daar wat aan door samen met andere landen de militaire capaciteiten van de Houthi's te verminderen, zegt Ollongren. "Dus we nemen het uiterst serieus, juist vanwege het belang van de vrije doorvaart."