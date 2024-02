Grote brand in flat Dordrecht mogelijk aangestoken

De grote brand die vannacht woedde in een flat in Dordrecht is mogelijk aangestoken. Dat zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio in het NOS Radio 1 Journaal.

Zaterdag was er ook al een kleine brand op dezelfde etage in de flat aan de M.H. Trompweg. De brandweer kon die toen snel blussen. Hoewel nog niet bekend is wat de toedracht toen was, sluit de woordvoerder opzet niet uit.

"Dat zou je haast wel denken. Het is heel toevallig, twee keer achter elkaar. Gisteren was het een kleine brand die snel onder controle was en nu amper 24 uur later gebeurt het weer."

Vorig jaar ook al

Een bewoner zegt tegen de NOS dat de plek waar de brand ontstond was afgesloten door de beheerder van het gebouw na een brand in september vorig jaar. Daar werd toen een 28-jarige man voor opgepakt. In januari 2023 was er ook al eens brand op dezelfde verdieping.

Volgens de veiligheidsregio wonen er in het pand naast reguliere huurders ook 'kwetsbare mensen', zoals cliënten van het Leger des Heils en mensen met psychiatrische problemen. In de 'short stay facility' woont volgens corporatie Woonbron een "wonderlijke mix van bewoners: zakenlui, stagiairs, gescheiden mannen en vrouwen, ex-verslaafden, bejaarden, ongehuwde moeders, studenten en dakloze jongeren".

Na de brand vannacht zijn de bovenste vier verdiepingen van het gebouw afgesloten vanwege brand- en waterschade. Ook beschouwt de politie de plek waar het vuur ontstond als een plaats delict en wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.

Beelden van de brand afgelopen nacht: