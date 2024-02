Messi speelt niet: boze fans willen geld terug, regering Hongkong eist uitleg

De organisator verklaarde later dat ze "extreem teleurgesteld" zijn dat Messi en Suárez niet speelden. "We hadden geen informatie over het niet laten spelen."

De reden voor het bankzitten is eenvoudig: Messi is geblesseerd aan zijn bovenbeen en kon niet spelen. De achtvoudig winnaar van de Gouden Bal had zijn kicksen niet eens aan.

Inter Miami-coach Gerardo Martino legde uit dat het een zeer late beslissing was om Messi niet te laten invallen, op advies van de medische staf.

"We begrijpen de teleurstelling van de fans over de afwezigheid van Leo en Luis. We vragen hun vergiffenis. We hadden gehoopt dat we ze ook maar even konden laten spelen, maar het risico was te groot."

De tour van Inter Miami door Azië gaat verder in Japan, waar de Amerikanen woensdag tegen Vissel Kobe spelen.