Giro555-actie voor bevingen Turkije en Syrië levert 128 miljoen euro op

Volgens Giro555 ligt de huidige hulpoperatie in de getroffen gebieden "goed op schema". De aandacht in de landen verschuift inmiddels langzaam van het bieden van noodhulp naar de focus op wederopbouw en het creëren van perspectief.

Na twee weken was ruim 108 miljoen euro opgehaald. In oktober werd de actie nog voor de tweede keer verlengd , tot 31 december, vanwege de omvang van de ramp.

Bij de bevingen in Turkije en Syrië - morgen een jaar geleden - kwamen naar schatting meer dan 50.000 mensen om het leven. De elf hulporganisaties achter Giro555 begonnen direct een inzamelingsactie, in eerste instantie voor het bieden van noodhulp als tijdelijk onderdak, drinkwater en schone toiletten.

Slechts twee van de in totaal 48 Giro555-acties brachten meer geld op; de actie voor de slachtoffers van de tsunami in onder meer Indonesië (2004/2005, 208 miljoen euro) en de actie na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne (2022/2023, 184 miljoen euro).

De Giro555-inzamelingsactie die is gestart na de aardbevingen in Turkije en Syrië heeft in totaal 128 miljoen euro opgebracht. Dat meldt Giro555 op de eigen website .

Giro555 is een samenwerkingsverband van elf hulporganisaties. In de actie voor de bevingen in Turkije en Syrië werkten de organisaties CARE Nederland, Cordaid, Kerk in Actie, het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Unicef Nederland en World Vision samen.

Volgens Wietske Nijman, noodhulpcoördinator bij Unicef, is er op dat vlak ook aandacht voor kinderen. Ze zegt dat er met de Giro555-opbrengsten 36 "kindvriendelijke ruimtes" zijn opgezet, waar onder meer les wordt gegeven en kinderen worden geholpen.

"Hun normale routines zijn in één klap overhoop gegooid, en vriendjes en vriendinnetjes zijn vaak naar andere plekken gevlucht", zegt Nijman over de getroffen kinderen. "Veel kinderen verloren hun ouders, familie of huis. Dit alles kan leiden tot angst, sociaal isolement, depressie, en andere stress-gerelateerde problemen."

Michiel Servaes, actievoorzitter van Giro555, zegt dat er in Syrië en Turkije verschillende behoeftes zijn en dat er door de hulporganisaties daarop is ingespeeld. Zo is er in Syrië ingezet op het uitdelen van voedsel; al voor de bevingen was het een probleem voor veel Syriërs om aan voldoende voedsel te komen en na de beving is dit onder meer door inflatie nog lastiger geworden.

In Turkije ontstonden na de bevingen waterproblemen. Servaes: "Daar hebben we inmiddels een waterzuiveringsinstallatie kunnen repareren die duizenden mensen in de regio weer van schoon water voorziet."

Hij benadrukt dat dergelijke projecten in beide landen worden voortgezet. De hulpoperatie van Giro555 in de gebieden loopt nog tot maart volgend jaar.