Komende jaren grote verschillen tussen energierekeningen, waarschuwt Essent

Vooral voor huishoudens met een cv-ketel worden de energiekosten hoger in vergelijking met de huishoudens die in staat zijn om te verduurzamen, zegt Essent-directeur Resi Becker. "Naar verwachting zal in 2035 de energierekening ongeveer 3000 euro per jaar zijn. Voor huishoudens die niet in staat zijn om te verduurzamen kan dat zo maar 800 euro extra zijn."

Netbeheerkosten

Huizen met een gasketel worden extra geraakt, maar vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met een blijvend hogere energierekening ten opzichte van 2021, het jaar voor de energiecrisis. Of je nou gas, stroom of warmte afneemt: de netbeheerkosten lopen op, blijkt uit het onderzoek uitgevoerd door accountancybureau Berenschot.

"De netbeheerkosten zullen oplopen door investeringen die moeten worden gedaan voor de energietransitie", stelt onderzoeker Rob Geldhof van Berenschot. "Hoogspanningskabels, elektriciteitsstations, batterijen voor opslag: de infrastructuur voor de elektrificatie vergt grote investeringen."

Ook het aanleggen van warmtenetten en het aanpassen van gasaansluitingen zijn kostbaar, zegt Geldhof.

Prijsschommelingen blijven

De prijs van de energie zal, naar verwachting, ook niet terugzakken naar het niveau van voor de energiecrisis. Weliswaar is de prijs gezakt na een flinke stijging door de Russische inval in Oekraïne, maar volgens Essent zijn we voorlopig niet af van prijsschommelingen door onzekerheid over het energieaanbod.

Geopolitieke spanningen kunnen invloed hebben op de levering van olie en (vloeibaar) gas. Daarbij neemt het aandeel zon- en windenergie toe. Omdat het niet altijd even zonnig of winderig is, varieert het aanbod. Die onzekerheid zien we terug in de prijs van energie.