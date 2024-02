Billie Eilish, Miley Cyrus en Taylor Swift in de prijzen bij Grammy Awards

Bij de uitreiking van de Grammy Awards in Los Angeles zijn Billie Eilish, Miley Cyrus en Taylor Swift in de prijzen gevallen. Eilish kreeg de Grammy voor 'Song of the year' voor haar hit What Was I Made For, de titelmuziek van de filmhit Barbie.

Het nummer Flowers van Miley Cyrus kreeg twee Grammy's: die in de categorie 'Best pop solo performance' en die in de felbegeerde categorie 'Record of the year'. In die laatste categorie gaat het ook over de kwaliteit van de opname.

Taylor Swift kreeg een Grammy in de categorie 'Best pop vocal album' voor Midnights en kreeg voor dat album ook de prestigieuze Grammy voor 'Album of the Year'. Het is de vierde keer op rij dat ze die prijs wint. Swift kondigde tegelijkertijd een nieuw album aan, Tortured Poets Department, dat op 19 april verschijnt. De Amerikaanse megaster zei dat ze het al twee jaar geheim hield. Victoria Monét won de Grammy voor 'Best new artist'.

Geen Nederlands succes

Het Metropole Orkest en het Radio Filharmonisch Orkest zijn vannacht niet in de prijzen gevallen bij de 66ste editie van de uitreiking. Het Metropole was genomineerd in de categorie 'Best large jazz ensemble album' voor het album Olympians, maar moest het afleggen tegen The Count Basie Orchestra. Dat won met Basie Swings the Blues.

Het Radio Filharmonisch Orkest maakte kans op een prijs in de categorie 'Best orchestral performance' voor de opname Bartók: Concerto For Orchestra; Four Pieces, maar won ook niet. Het Los Angeles Philharmonic en dirigent Gustavo Dudamel gingen met de prijs naar huis voor Adès: Dante.

Andere muziek die veel mensen gehoord zullen hebben is die van de film Oppenheimer. De Zweedse Componist Ludwig Göransson kreeg voor die soundtrack de Grammy voor 'Best score soundtrack for visual media'.

Artiest opgepakt

Bij het festijn werd een van de winnaars volgens ooggetuigen ook nog geboeid afgevoerd door agenten. Het gaat om rapper Killer Mike. Hij kreeg drie prijzen in diverse rap-categorieën, maar werd volgens The Hollywood Reporter opgepakt vanwege een zaak die verder niets te maken heeft met de Grammy Awards.