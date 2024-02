Australische schrijver krijgt in China voorwaardelijke doodstraf

De Australische schrijver Yang Hengjun is in China veroordeeld tot een voorwaardelijke doodstraf, die na twee jaar kan worden omgezet in een levenslange celstraf. Dat melden een mensenrechtenadvocaat en een vriend van de familie aan persbureau Reuters.

Australië zegt "geschokt" te zijn door het vonnis en heeft de Chinese ambassadeur op het matje geroepen. De Australische minister van Buitenlandse Zaken Wong spreekt van "aangrijpend nieuws voor Yang, zijn familie en voor iedereen die hem steunt."

Yang werd vijf jaar geleden opgepakt op de luchthaven van Guangzhou vanwege spionage, maar heel veel meer is er niet bekend over de zaak tegen hem. China heeft nooit naar buiten gebracht voor wie hij dan zou spioneren en zijn zaak werd in 2021 achter gesloten deuren behandeld. Volgens zijn familie is hij gemarteld en meer dan 300 keer ondervraagd op allerlei momenten van de dag en nacht. Ook werd gevreesd voor zijn gezondheid, vanwege een cyste op zijn nier.

Kritiek op China

Yang is een voormalig Chinees diplomaat, die in 2002 Australisch staatsburger werd. Hij werkte in New York. Yang heeft altijd ontkend dat hij zou spioneren voor Australië of de Verenigde Staten. De schrijver hield een weblog bij en schreef daar onder meer over Chinese aangelegenheden. Hij schreef onder meer kritisch over de mensenrechten in China en ook over democratie.

China heeft in het verleden tegen Australië gezegd dat dat land zich niet moeten met de zaak, en respect moet hebben voor de "juridische soevereiniteit" van het land.

Volgens de Australische minister Wong zal Australië zich blijven inzetten voor het welzijn van Yang. De zaak van de schrijver en blogger heeft de laatste jaren meermaals op de agenda gestaan van topontmoetingen tussen China en Australië.