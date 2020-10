Koning over vakantie: 'Doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben'

Koning Willem-Alexander heeft voor het eerst zelf gereageerd op de commotie die is ontstaan over de Griekenland-vakantie. "Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben", zegt Willem-Alexander in een verklaring op video.

Willem-Alexander zegt dat het "heel onverstandig" was om "geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving". Hij zegt ook dat het hun eigen besluit was om de vakantie af te breken.

Over het opereren in de coronacrisis in Nederland zegt de koning: "We zijn betrokken. Maar niet onfeilbaar."

In de videoboodschap zegt Willem-Alexander niets over de communicatie tussen hem en premier Rutte over de kwestie.

Kritiek op vakantie

Afgelopen vrijdag bleek dat Willem-Alexander en zijn gezin voor een vakantie naar Griekenland waren vertrokken. Daar kwam veel kritiek op, vanwege de aangescherpte coronaregels en het advies aan alle Nederlanders om reisbewegingen te beperken.

Diezelfde avond liet het koningspaar via de Rijksvoorlichtingsdienst weten dat ze de vakantie zouden afbreken. Zaterdag keerden Willem-Alexander, Máxima en prinses Ariane terug; gisteren volgden de prinsessen Amalia en Alexia. Van hen was tot gisteravond niet bekend dat zij nog in Griekenland waren.

'Laat zien dat hij dit zelf wil zeggen'

Verslaggever Koninklijk Huis Kysia Hekster noemt de verklaring van de koning bijzonder. "Hij laat hiermee zien dat hij dit zelf wil zeggen en het niet alleen aan Rutte wil overlaten", zegt Hekster. Premier Rutte is ministerieel verantwoordelijk voor de koning; die kan zelf niet ter verantwoording worden geroepen.

Daarnaast heeft de koning nog nooit een vakantie afgebroken onder druk van de samenleving. "En nu, een paar dagen later, trekt hij zelf het boetekleed aan. Dit is in meerdere opzichten een bijzondere vakantie."