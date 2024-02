Senaat VS presenteert pakket met grensmaatregelen en steun voor Oekraïne

In de VS hebben de Democratische en Republikeinse leiders in de Senaat een miljardenpakket gepresenteerd met daarin onder meer steun aan Oekraïne en Israël en strenge maatregelen aan de Amerikaanse grenzen. Of dat pakket kan rekenen op een meerderheid in de Amerikaanse politiek is echter maar de vraag.

In het pakket zit onder meer 60 miljard dollar aan steun voor Oekraïne, 14 miljard voor Israël en 20 miljard dollar voor maatregelen om de veiligheid aan de Amerikaanse grenzen te bewaken. Verder zit er in het pakket 10 miljard dollar aan humanitaire hulp voor mensen in conflictgebieden als de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oekraïne. Over het pakket ter waarde van 118 miljard dollar is maandenlang onderhandeld.

In het voorstel staat onder meer dat de grens tijdelijk verplicht gesloten wordt als er in een week tijd gemiddeld meer dan 5000 mensen proberen de Verenigde Staten binnen te komen. Mensen worden dan teruggestuurd naar Mexico zonder dat ze asiel kunnen aanvragen. Verder worden de asielregels strenger. De grensmaatregelen zijn voor de Republikeinen een voorwaarde om in te stemmen met Amerikaanse militaire steun aan Oekraïne.

Steun zeer onzeker

Het is hoogst onzeker of er voor het pakket voldoende steun is. Vanuit zowel de Democraten als Republikeinen in de Senaat is er weerstand. Op z'n laatst woensdag wordt het pakket voor het eerst behandeld. Daarna moet ook het Huis van Afgevaardigden ermee instemmen, waar ook grote tegenstand is. Volgens de leider van de Republikeinen in het Huis zal het voorstel nog voor een stemming kansloos zijn. Bovendien is Donald Trump, die grote kans maakt om de Republikeinse presidentskandidaat te worden en zeer invloedrijk is binnen die partij, tegen.

De Democratische senaatsleider Schumer zegt dat het geld voor Oekraïne hard nodig is. Zonder de steun kan Rusland volgens hem "over Oekraïne en zelfs Oost-Europa" heen walsen. Ook de Republikeinse leider McConnell zegt dat de Senaat "moet klaarstaan om te handelen". Maar andere Republikeinen zeggen dat ze tegen zullen stemmen, omdat ze de asiel- en grensmaatregelen niet ver genoeg vinden gaan.

Binnen de Democraten klinkt juist kritiek vanwege het veel strengere asielbeleid en het uitblijven van maatregelen om elf miljoen ongedocumenteerden in de VS een status te geven.

President Biden heeft de partijen opgeroepen in te stemmen met het pakket, zodat alle maatregelen zo snel mogelijk in gang gezet kunnen worden.