Vier verdiepingen onbewoonbaar in flat Dordrecht na grote brand

In een flatgebouw in Dordrecht heeft vannacht enkele uren een zeer grote brand gewoed, waarbij veel rook is vrijgekomen. Er raakte niemand gewond. Zo'n vijf mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken vanwege het inademen van rook. De brand woedde op de elfde verdieping van het pand en sloeg over naar de twaalfde verdieping en het dak. Ook de zijkant van het flatgebouw brandde. Rond 03.00 uur meldde de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid dat het vuur onder controle is. Tegen 06.00 uur waren de laatste nabluswerkzaamhedden afgerond. Met hoogwerkers probeert de brandweer de brand te blussen:

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio werden tussen de 75 en 100 bewoners van de flat aan de Maarten Harpertsz. Trompweg geëvacueerd en opgevangen in een hotel op zo'n twee kilometer van het brandende flatgebouw. Huizen op vier verdiepingen onbewoonbaar De bewoners van de woningen tot en met de achtste verdieping konden rond 05.00 uur terug naar hun huis. De huizen op de bovenste vier verdiepingen zijn onbewoonbaar verklaard. De bewoners van die verdiepingen worden voorlopig opgevangen in de recreatieruimte van het flatgebouw. Daar staan veldbedden.

De brand in Dordrecht - Foto: MediaTV/Videoduivestein