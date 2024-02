Grote brand in flat Dordrecht, huizen op vier verdiepingen onbewoonbaar

De brand woedde op de elfde verdieping van het pand en sloeg over naar de twaalfde verdieping en het dak. Ook de zijkant van het flatgebouw brandde. Rond 03.00 uur meldde de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid dat het vuur onder controle is.

In een flatgebouw in Dordrecht heeft vannacht enkele uren een zeer grote brand gewoed, waarbij veel rook is vrijgekomen. Er raakte niemand gewond. Zo'n vijf mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken vanwege het inademen van rook.

In het gebouw woedde in de nacht van zaterdag op zondag ook al een brand. Over de oorzaak van de brand van vandaag is nog niets bekend. Er stond veel wind, waardoor de rook alle kanten op waaide. Mensen in de omgeving kregen het advies om uit de rook te blijven en de ventilatie uit te zetten.

Kwetsbare mensen

Burgemeester Kolff meldt dat er in het gebouw kwetsbare mensen wonen. "Mijn gedachten zijn bij de onschuldige bewoners die dit gisteren en eerder ook al moesten meemaken", laat hij weten.

Het gebouw waar de brand woedde heet de Short Stay Facility. Het pand bevat 189 appartementen, waar velen relatief korte tijd wonen. Volgens woningcorporatie Woonbron bevat het gebouw een "wonderlijke mix" aan bewoners. "Zakenlui, stagiairs, gescheiden mannen en vrouwen, ex-verslaafden, bejaarden, ongehuwde moeders, studenten en dakloze jongeren", meldt de corporatie op zijn website.