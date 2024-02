Man opgepakt vanwege dodelijke aanrijding Epe

De politie heeft een 23-jarige man uit de gemeente Epe opgepakt vanwege een fatale aanrijding in Epe. Daarbij kwam zaterdagavond laat een meisje van 14 om het leven.

Het ongeluk gebeurde op de Heerderweg in de Veluwse plaats. Het meisje fietste daar samen met een jongen. Ze overleed ter plekke.

De politie was na het ongeluk op zoek naar de eigenaar een lichtkleurige Volkswagen Polo. Burgemeester Horn van Epe zei dat het ongeluk "als een schokgolf" door een dorp gaat.

De politie meldt dat de auto van de 23-jarige Epenaar is aangetroffen en in beslag is genomen.