Zware auto's moeten meer parkeergeld betalen in Parijs, opkomst referendum laag

Mensen die met een zware auto in Parijs willen parkeren, krijgen te maken met fors hogere parkeertarieven. Bij een referendum hierover heeft iets meer dan de helft van de kiezers (54,5 procent) voor een plan van de gemeente gestemd. Het stadsbestuur noemt de maatregel nodig om "grote vervuilende auto's" uit de stad te weren en zegt dat de auto's vanwege hun hogere gewicht gevaarlijk zijn voor voetgangers.

Veel animo voor het referendum was er niet: minder dan zes procent van de bijna 1,4 miljoen opgeroepen mensen kwam opdagen.

Het stadsbestuur wil dat SUV's en andere zware auto's voor parkeren in het centrum 18 euro per uur gaan betalen, in plaats van zes euro. Ook het parkeertarief in de buitenwijken moet volgens het stadsbestuur omhoog naar twaalf euro per uur. Bovendien nemen de parkeerkosten toe naarmate een auto er langer staat. Nu kost zes uur parkeren in het stadscentrum voor deze auto's nog 75 euro, dat wordt volgens de plannen 225 euro.

Het verhoogde tarief gaat vooral bezoekers van de Franse hoofdstad treffen. Inwoners hoeven het hogere tarief niet te betalen. Ook onder meer vaklui en zorgmedewerkers zijn ervan uitgezonderd. Het tarief geldt voor brandstofauto's en hybride voertuigen vanaf 1600 kilo, en voor elektrische auto's van meer dan 2000 kilo. De regels gelden bovendien niet voor privégarages en privé parkeerplaatsen. Wie een SUV heeft onder dit gewicht, betaalt het gewone tarief.

Wanneer de maatregel precies ingaat is nog niet duidelijk. Volgens lokale media moet de Franse gemeenteraad er in mei eerst over spreken, en zal het daarna nog enkele maanden duren voor alles geregeld is. Burgemeester Hidalgo hoopt dat de nieuwe tarieven op 1 september ingaan.

Meer fietspaden

Onder de huidige burgemeester Hidalgo, lid van de Socialistische Partij, zijn de straten van Parijs behoorlijk op de schop gegaan. Sinds 2000 is er zo'n 84 kilometer aan fietspaden aangelegd. Volgens de gemeente wordt er 71 procent meer gefietst in de stad, in vergelijking met het einde van de coronalockdowns. Vorig jaar was er ook al een referendum over elektrische huurstepjes: toen stemden Parijzenaren elektrische huurstepjes het straatbeeld uit.

Hidalgo is blij dat een meerderheid van de kiezers heeft ingestemd met de plannen. Hoe die maatregel er in de praktijk uit komt te zien is nog onduidelijk.

De automobilistenfederatie 40 millions d'automobilistes had campagne gevoerd tegen de maatregel. De organisatie spreekt van "aanvallen op de vrijheid onder valse groene voorwendselen" en vreest naar eigen zeggen dat "deze opstand geleid door een ultra-stedelijke en anti-auto minderheid" zich over meer Franse steden zal verspreiden.