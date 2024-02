PSV-directeur Stewart: 'Volgend seizoen speelt Bakayoko niet meer bij ons'

Nog geen drie dagen na het sluiten van de transferperiode is Earnest Stewart, technisch directeur van PSV, alweer bezig met de volgende transferperiode. In Studio Voetbal reageert hij met een "nee, ik denk het niet " op de stelling dat Johan Bakayoko volgend jaar ook nog voor de club speelt. De 20-jarige vleugelaanvaller maakt indruk bij de koploper van de eredivisie. Stewart: "Wat Johan op zijn leeftijd doet, is geweldig. Hij heeft voor de winterstop dertig topwedstrijden weggestouwd. Ook interlands met België." De technische man bij PSV verwacht dat andere clubs dat ook opvalt. Hij wil niet zeggen hoeveel de Belg op moet leveren. Behoudt Veerman en Ramalho laten gaan Waar Stewart rekening houdt met een vertrek van Bakayoko, gaat hij er wel van uit dat middenvelder Joey Veerman blijft. "We willen Joey heel graag behouden." Veerman heeft een contract tot 2026, maar legde vorige maand contractverlenging van PSV naast zich neer. Daarnaast wijst Stewart erop dat Nederland een opleidingsland is, waarin er rekening gehouden moet worden met verkoop van dragende spelers. André Ramalho is een PSV'er wiens contract deze zomer al afloopt. Contractverlenging voor hem is allerminst zeker. Op de vraag of de verdediger een nieuw contract aangeboden krijgt, is Stewart duidelijk: "Op dit moment niet".

Johan Bakayoko (L) en Joey Veerman in oktober van dit jaar - Foto: ANP

Voormalig Amerikaans international Stewart neemt het nog wel op voor Ramalho. "Er zijn een aantal zaken die hij meeneemt voor de groep. Peter (Bosz red.) stelt hem niet voor niets op." Om daaraan toe te voegen dat er elke transferwindow kritisch gekeken wordt naar de selectie, dus ook naar Ramalho. Stewart noemt ook nog de naam van Armel Bella-Kotchap, de centrale verdediger die geblesseerd was en "over twee weken de concurrentiestrijd weer aan zal gaan". Vertessen en Driouech De 54-jarige Stewart kijkt niet alleen maar vooruit. Hij blikte ook terug op de afgelopen transferperiode, waarin aanvaller Yorbe Vertessen vertrok en vleugelspits Couhaib Driouech niet overkwam van Excelsior. En dat terwijl Noa Lang, een andere aanvaller, opnieuw geblesseerd raakte. Bosz gaf aan dat hij ervan baalde dat hij in de wedstrijd tegen Ajax (1-1) geen snelle aanvaller in kon brengen. Stewart erkent ook dat PSV Driouech, de snelste speler in de eredivisie, wel had kunnen gebruiken. "Het is helaas niet gelukt."

Earnest Stewart, technisch directeur van PSV, is te gast in Studio Voetbal. Hij blikt terug op de afgelopen transferperiode van zijn club. - NOS