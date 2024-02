Madrileense derby eindigt onbeslist, Memphis geeft in blessuretijd assist

Real Madrid en Atlético Madrid hebben in de Spaanse competitie de Madrileense derby afgesloten met een 1-1 gelijkspel. Real stond tot ver in blessuretijd nog met 1-0 voor door een goal van Brahim Díaz, maar Marcos Llorente kopte vlak voor tijd nog de 1-1 binnen.

Bij Real ontbraken onder anderen David Alaba, Antonio Rüdiger, Thibaut Courtois, Éder Militão en Aurélien Tchouaméni. Tot overmaat van ramp viel ook Vinícius Júnior nog uit tijdens de warming-up.

Memphis Depay moest bij Atlético op de bank beginnen, ook al had hij in zijn laatste drie wedstrijden gescoord. Hij viel nog wel in.

Brahim Díaz goudhaantje

De eerste kans was er na acht minuten voor Álvaro Morata namens Atlético, de Oekraïense doelman Andriy Lunin bracht met enige moeite redding. Daarna kwam Real op voorsprong. Brahim Díaz, de man die een basisplaats had omdat Vinícius afhaakte, kon de bal oprapen in het strafschopgebied en klopte van dichtbij doelman Jan Oblak.