Van Gerwen verliest Masters-finale van ontketende Bunting: 'Ben nog niet in vorm'

Van Gerwen won 21 van zijn 25 voorgaande partijen tegen Bunting, maar van dat klassenverschil was zondagavond niets te merken. Bunting speelde sterk en nam een 6-3 voorsprong.

De 38-jarige Brit, die in zijn halve finale en kwartfinale slechts drie legs in totaal had verloren, miste vervolgens dubbel 16 voor een 7-4 voorsprong en prompt sloeg Van Gerwen terug. De vijfvoudig Masters-winnaar kwam langszij, maar gaf op 7-8 opnieuw zijn 'eigen leg' uit handen.

Bunting bleef dit keer bij de les, gooide bijna nog een 'negen-darter' en haalde gedecideerd de winst binnen.

'Credits naar Stephen'

"Stephen heeft het hele toernooi goed gespeeld. Hij hield mij continu onder druk", aldus Van Gerwen. "Ik ben nog niet in vorm, dus we gaan hard aan de slag. Maar nu gaan alle credits naar Stephen."