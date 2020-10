Woede over politiegeweld Nigeria, mogelijk tientallen doden

"De demonstranten willen laten zien dat ze het niet pikken wat er gisteravond is gebeurd", zegt Afrika-correspondent Elles van Gelder. Ook bekende Nigerianen uiten hun afschuw zoals muzikant Burna Boy. Hij, en vele andere Nigerianen, hebben hun profielfoto op sociale media veranderd in een bebloede Nigeriaanse vlag.

De schietpartij in de grootste stad van Nigeria, Lagos, heeft tot veel woede geleid onder de inwoners. De verwachting is dat veel betogers zich niet aan het demonstratieverbod gaan houden. Gisteravond liep het uit de hand toen de militaire politie het vuur opende op demonstranten. Er zijn mogelijk tientallen doden zijn gevallen tijdens een protest tegen politiegeweld.

In Lagos opende de militaire politie gisteravond het vuur op betogers bij een protest op een tolweg in de wijk Lekki. Hoeveel doden en gewonden er precies vielen is niet duidelijk. Een getuige zegt tegen Van Gelder dat er zonder waarschuwing werd geschoten, "na een hele middag van vredige protesten".

Eerder op de dag kregen de demonstranten te horen dat er vanaf 16.00 uur een protestverbod inging. Volgens de getuige, een 24-jarige makelaar, ging de straatverlichting om vijf uur uit. Een paar uur later kwamen er soldaten en werd er geschoten. Er ontstond chaos, vooral omdat het donker was.

De getuige telde zeker negen doden en vier gewonden. Vlak voor hem werd een demonstrant in de borstkast geraakt en overleed. Getuigen meldden aan de BBC dat er twintig doden vielen en tientallen gewonden.

'Afpersingen en martelingen'

De protesten in de grote steden van Nigeria zijn vooral gericht tegen een politie-eenheid, de Special Anti-Robbery Squad oftewel SARS. Dat is een eenheid die begin jaren 90 werd opgezet om gewelddadige misdaad aan te pakken. "Maar volgens de demonstranten is die eenheid nu zelf crimineel geworden", zegt Van Gelder. "Betogers beschuldigen SARS van afpersen en martelingen." De regering luisterde naar de kritiek en ontbond de eenheid, maar volgens betogers is dat niet voldoende. Ze willen dat de agenten die misdaden hebben gepleegd ook vervolgd worden.