Weer vier zeges in een weekend: fenomeen Stolz wint ook laatste 500 meter in Quebec

Het Amerikaanse schaatsfenomeen won op de slotdag van de wereldbeker in Quebec ook de laatste 500 meter, nadat hij de afgelopen dagen ook de eerste 500 meter, de 1.000 meter en de 1.500 meter had gewonnen.

Jordan Stolz kan zich als absolute topfavoriet voor drie wereldtitels gaan voorbereiden op de WK afstanden, die van 15 tot en met 18 februari worden verreden in Calgary.

De slotdag van de wereldbeker in Quebec is live te volgen bij de NOS, op televisie (NPO 3) en via deze livestream .

In de slotrit reed Stolz tegen publieksfavoriet Laurent Dubreuil. Zaterdag was het verschil tussen die twee slechts 0,08 seconde, maar toen had Stolz net een 1.500 meter gereden.

Dit keer was de Amerikaan na een verrassend snelle opening (9,59) bijna een halve seconde sneller dan zijn 13 jaar oudere concurrent. Met 34,36 reed hij bovendien een baanrecord.

Dubreuil moest het voor eigen publiek doen met de vijfde plaats, want Stolz werd op het podium vergezeld door twee Polen: Marek Kania greep het zilver (34,69), het brons was voor Piotr Michalski (34,72).

Vorige week was Stolz, die al regerend wereldkampioen is op de drie afstanden, in Salt Lake City ook al niet te verslaan. Op de kilometer reed hij zelfs een sensationeel wereldrecord.

Wereldbeker voor Morishige

De eindzege in het wereldbekerklassement, met bijbehorende geldprijs van 15.000 euro, ging naar Wataru Morishige. De Japanner won aan het begin van het seizoen vier wereldbekerraces over 500 meter, maar moest het nu doen met de zesde plaats.