Puntenverlies Miedema en Pelova met Arsenal, Brugts scoort voor Barcelona

Het Arsenal van Oranje-internationals Vivianne Miedema en Victoria Pelova heeft zondagmiddag averij opgelopen in de strijd om de titel in de Engelse Women's Super League. Op bezoek bij nummer negen West Ham United werd er met 1-2 verloren.

Miedema, die vorige week haar eerste goal maakte sinds ze terug is van haar zware knieblessure, en Pelova werden allebei in de 63ste minuut gewisseld. Toen stond de eindstand al op het bord.

Arsenal kwam vlak voor rust nog wel op voorsprong via Alessia Russo. In de 50ste en 58ste minuut boog West Ham de stand om via Viviane Asseyi en Hawa Cissoko.

Chelsea en City profiteren

Door de nederlaag staat Arsenal derde, op zes punten achterstand van nummer één Chelsea, dat thuis wel won, met 3-0 van Everton. Bij de Engelse koploper ontbrak Aniek Nouwen. Zij liep in december een kruisbandblessure op. Bij Everton bleef Katja Snoeijs de hele wedstrijd op de bank zitten.

Ook nummer twee Manchester City profiteerde van de misstap van Arsenal. De ploeg van Kerstin Casparij won thuis met 2-0 van Leicester City. De Nederlandse speelde de hele wedstrijd. Jill Roord, die andere Oranje-speelster van City, raakte anderhalve week geleden geblesseerd aan haar knie.