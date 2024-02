Candlelight-presentator Jan van Veen (79) overleden

Het programma begon al die jaren met het mierzoete nummer Can I get there by Candlelight van David McWilliams.

Van Veen was vooral bekend doordat hij, met de trage vioolmuziek van Mantovani's Greensleeves op de achtergrond, op gedragen toon romantische gedichten van luisteraars voordroeg in zijn radioprogramma Candlelight. Hij begon daarmee in 1967 bij Radio Veronica en deed het later ook voor de AVRO en tot 2003 voor Sky Radio.

Jan van Veen is overleden. In zijn radioprogramma Candlelight droeg hij -op geheel eigen wijze- romantische gedichten van luisteraars voor. - NOS

Over zijn kenmerkende zware stem zei hij in 2018 in de Volkskrant: "Die stem heb ik van nature, maar hij is wel zwaarder geworden in de loop der jaren. Roken zal daar best een bijdrage aan hebben geleverd. Ik rookte die rare Caballero's alsof het lolly's waren."

Van Veen begon in 1964 zijn carrière bij het zendschip Radio Veronica. Hij presenteerde er samen met onder anderen Willem van Kooten meerdere programma's. Volgens zijn eigen website las Van Veen daar als grap ooit een liefdesgedicht van een lezer voor, waarna ook anderen brieven en gedichten begonnen in te sturen.

In 1970 vertrok hij bij Radio Veronica om betrokken te raken bij de oprichting van het concurrerende Radio Noordzee.

AVRO

In 1971 stapte hij over naar AVRO. Behalve dat hij er Candlelight presenteerde, was hij er onder meer hoofd televisieamusement. In 1991 ging hij naar Sky Radio en Candlelight verhuisde mee, Het was op de nieuwsbulletins na het enige programma met presentator bij het radiostation. In 2003 stopte het programma.

Van Veen begon twee jaar later het internetradiostation Candlelight Radio. In 2008 keerde het programma terug op de radio bij 100% NL, waar het tien jaar lang te horen was.

In 2009 ontving hij een koninklijke onderscheiding en in 2014 ontving hij de Radio Oeuvre Award van de zender.