Verkeersvliegers in actie tegen één piloot in de cockpit

"Een onverantwoorde en onnodige gok met de vliegveiligheid". Zo noemen de Nederlandse piloten de wens van sommige vliegtuigbouwers en luchtvaartmaatschappijen om in de toekomst te vliegen met één piloot in de cockpit. Onder het motto Veilige Vlucht? Twee piloten in de lucht! gaat de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) actie voeren tegen een in hun ogen gevaarlijke ontwikkeling. Sinds mensenheugenis worden commerciële passagiersvliegtuigen gevlogen met minstens twee piloten in de cockpit. Voor een veilige uitvoering van een vlucht zijn twee uitgeruste en goed getrainde piloten nodig die in goede samenwerking continu situaties beoordelen, informatie uitwisselen, elkaar controleren en ingrijpen bij noodsituaties. Verschillende vliegtuigbouwers en vliegmaatschappijen, zoals Airbus en Dassault in Frankrijk en Cathay Pacific uit Hong Kong, ontwikkelen sinds enige tijd nieuwe cockpitconcepten die uitgaan van slechts één piloot in de cockpit in plaats van twee.

Twee manieren Vliegen met één piloot kan op twee manieren. Bij de eerste variant doen de piloten de start en landing nog samen, maar tijdens de cruisefase van de vlucht is maar één piloot in de cockpit aanwezig. De ander kan dan rusten, zo is de gedachte. Bij langeafstandsvluchten zou zich dat vertalen in twee piloten in plaats van vier. Naar verluidt zou Cathay Pacific het willen toepassen in een Airbus A350, een toestel waar meer dan 400 passagiers in kunnen. Het tweede concept gaat nog een stap verder: de hele vlucht wordt dan uitgevoerd door een enkele piloot met hulp van meer technologie of iemand die vanaf de grond steun geeft, een zogenoemd 'remote crewmember'.