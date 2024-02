Arsenal klopt Liverpool en nadert koploper tot op twee punten, ook United wint

Het betekende de tweede nederlaag van het seizoen voor Liverpool, dat met Oranje-internationals Virgil van Dijk en Cody Gakpo aan de aftrap in het Emirates Stadium verscheen.

Arsenal heeft ervoor gezorgd dat de spanning om het kampioenschap in de Premier League hoog blijft. De nummer twee van de ranglijst versloeg koploper Liverpool met 3-1 in Londen en naderde de lijstaanvoerder tot op twee punten.

Arsenal was voor rust het betere team en kwam na veertien minuten op 1-0. Bukayo Saka benutte een rebound, nadat Kai Havertz de bal niet langs doelman Alisson had gekregen.

Daarvoor had Gakpo voorlangs geschoten na een pass van Alexis Mac Allister. De 1-1 voor Liverpool was een ongelukkig eigen doelpunt van verdediger Gabriel Magalhães, die de bal in de kluts niet meer onder controle kreeg.

Liverpool begon na rust sterk, maar een fout van Alisson leidde tot de 2-1 voor Arsenal. De Braziliaanse doelman zat mis bij een lange bal en Gabriel Martinelli profiteerde. Leandro Trossard knalde via Van Dijks voet de 3-1 binnen.

United wint en klimt naar zesde plaats

Manchester United nam in de Premier League de zesde plek over van West Ham United. De ploeg van trainer Erik ten Hag won op Old Trafford de onderlinge wedstrijd met 3-0.