Omwonenden vermoedden al langer drugslab in flat Rotterdam

Omwonenden van de flat in Rotterdam die maandag door een grote explosie in brand vloog en werd ontwricht, kijken er niet raar van op dat een drugslab mogelijk de oorzaak van de ravage is. Dat zeggen zes omwonenden tegen de NOS. "Het was geen zuivere koffie, dat wist iedereen", zegt een vrouw die in de buurt woont. "De Maserati's en Ferrari's reden af en aan."

De politie zei gisteravond dat er verschillende attributen zijn gevonden die gebruikt kunnen worden bij de productie van drugs. Bij de brand vielen drie doden en tientallen woningen raakten beschadigd.

In de garagebox waar de explosie ontstond, sliepen 's nachts mensen, zegt de buurtbewoner. "Er liep gespuis rond, 24 uur per dag." De vrouw wil net als de meeste andere buurtbewoners anoniem blijven.

Een andere buurtbewoner vertelt dat hij al een vermoeden had over de oorzaak van de explosie. "Het eerste wat we zeiden is: drugslab", zegt hij. "Er zijn veel kinderen hier in de wijk. Dat je zoiets doet in een kinderwijk is gewoon schandalig."

Meldingen bij politie en gemeente

Buurtbewoners hebben meldingen gedaan bij de gemeente, de politie en de woningbouwvereniging, zeggen zes van hen tegen de NOS. Een week voor de explosie werd nog een melding gedaan over een acetonlucht. De brandweer heeft toen metingen verricht, maar niets aangetroffen. Volgens de politie is dat de enige melding die bij hen bekend is.

De woningcorporatie, die woningen tegenover de garage bezit, zegt dat ze geen meldingen heeft binnengekregen. De NOS heeft nog geen reactie van de gemeente.

Rotterdammer aangehouden

Een 34-jarige Rotterdammer is aangehouden. Hij wordt verdacht van het maken van drugs, maakte de politie gisteren bekend. Bronnen melden dat hij de huurder van het pand is. Hij was ook de oom van een van de drie mensen die omkwamen.

De verdachte was ook een van de mensen die twee dagen na de ramp door de afzetting braken, meldt Rijnmond. Hij haalde het stoffelijk overschot van een van de slachtoffers onder het puin vandaan.

Jerrycans met aceton

Journalisten zagen eerder deze week dat er jerrycans met aceton en zoutzuur onder het puin vandaan werden gehaald. Die stoffen kunnen worden gebruikt bij de productie van drugs.

De politie zag vorig jaar een forse stijging van het aantal opgerolde drugslabs. Er werden ruim 120 productieplaatsen voor synthetische drugs gevonden, een derde meer dan vorig jaar. Vooral het aantal crystal meth-labs viel op.