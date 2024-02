Sparta krijgt de kansen, maar effectief PEC pakt de punten en staat achtste

In de eerste helft ontbrak het Sparta aan fortuin en scherpte voor de goal. De Rotterdammers kregen meerdere grote kansen, maar kwamen niet scoren. Na een klein kwartier kon Saïd Bakari in het strafschopgebied vrij inschieten, maar hij zag zijn schot gepareerd worden door PEC-keeper Jasper Schendelaar.

Even later verdween een schot van Koki Saito via de rug van een Zwollenaar net naast de goal. Een paar minuten daarna kopte Spartaan Mike Eerdhuijzen op de paal en een rebound van Charles-Andreas Brym werd van de lijn gehaald.

Verrassende voorsprong PEC

In de 26ste minuut kwam PEC geheel onverwachts op voorsprong. Verdediger Thomas Lam was het begin- en eindpunt van een vloeiende aanval. Davy van den Berg lobde richting de doorgelopen Lam, die de bal in een boogje over Sparta-doelman Nick Olij kopte.